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Сегодня, 12:48

Алип рассмотрит варианты перехода в клубы — участники еврокубков в случае ухода из «Зенита»

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Казахстанский защитник «Зенита» Наралы Алип может попробовать свои силы в одном из клубов, прошедших в весеннюю часть еврокубков, если покинет петербургский клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, несмотря на хорошие отношения с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, окончательное решение о продолжении выступления казахстанского футболиста за петербуржцев игроку не озвучено. Также сообщалось, что петербуржский клуб определится с будущим игрока после 18 ноября.

22-летний защитник присоединился к «Зениту» в феврале 2022 года, провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-sluchae-ukhoda-iz-zenita-alip-rassmotrit-varianty-trudoustroystva-v-kluby-uchastniki-evrokubkov-1404005/
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