Алонсо назвал «Спартак» прямым конкурентом «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» после матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:4) ответил на вопрос о целях команды на сезон.

— Может ли «Краснодар» выиграть РПЛ?

— Да, мы концентрируемся на победе в лиге. Будем конкурировать со «Спартаком». У нас есть возможность сражаться. «Спартак» наши прямые конкуренты.

— А одержать победу в Кубке России?

— В Кубке сложно, потому что есть проблемы с логистикой, надо много путешествовать.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. На втором месте в РПЛ так же с девятью очками расположился «Краснодар», который свой матч 4-го тура сыграет сегодня в гостях против «Оренбурга».