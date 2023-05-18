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18 мая, 15:15

Алонсо: «Останусь ли я в «Краснодаре»? Решение еще не принято, нужно будет переговорить с женой»

Алина Савинова
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Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о будущем в российском клубе.

«Останусь ли я в «Краснодаре»? Решение еще не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой, посоветоваться. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольное составляющее. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон. Общался ли я с другими клубами? Нет, сейчас я сфокусирован на том, чтобы наилучшим образом завершить сезон с «Краснодаром». А уже потом у меня будет время проанализировать ситуацию и посмотреть, какие есть варианты», — приводит «РБ Спорт» слова Алонсо.

В текущем сезоне парагвайский футболист провел 16 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым голом. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года.

На данный момент «Краснодар» идет на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 43 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hunior-alonso-ostanus-li-ya-v-krasnodare-reshenie-eshhe-ne-prinyato-nuzhno-peregovorit-s-zhenoj/
Хуниор Алонсо
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