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Сегодня, 13:46

Алонсо: «Не знаю, станет ли «Краснодар» чемпионом, но играем каждый матч как последний»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мыслями о борьбе команды за чемпионство в РПЛ.

«Ничего страшного в том, что «Зенит» рядышком с нами, это длинный чемпионат — 30 матчей. Мы вот только недавно проиграли первый матч. Понимаем, что основная борьба будет в середине чемпионата. Я не знаю, станет ли в этом сезоне «Краснодар» чемпионом. Мы стараемся играть каждый матч как последний — на победу. Вне зависимости от того, домашний матч или играем на выезде. Последим за ситуацией после 10-го декабря», — цитирует Алонсо Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» с 28 очками после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» за 14 матчей набрал 29 баллов и располагается на первой позиции.

5 ноября «быки» на своем поле сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/alonso-ne-znayu-stanet-li-v-etom-sezone-krasnodar-chempionom-no-igraem-kazhdyi-match-kak-poslednii-302334/
Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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