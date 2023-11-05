Алонсо: «Не знаю, станет ли «Краснодар» чемпионом, но играем каждый матч как последний»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мыслями о борьбе команды за чемпионство в РПЛ.

«Ничего страшного в том, что «Зенит» рядышком с нами, это длинный чемпионат — 30 матчей. Мы вот только недавно проиграли первый матч. Понимаем, что основная борьба будет в середине чемпионата. Я не знаю, станет ли в этом сезоне «Краснодар» чемпионом. Мы стараемся играть каждый матч как последний — на победу. Вне зависимости от того, домашний матч или играем на выезде. Последим за ситуацией после 10-го декабря», — цитирует Алонсо Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» с 28 очками после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» за 14 матчей набрал 29 баллов и располагается на первой позиции.

5 ноября «быки» на своем поле сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.