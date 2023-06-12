Алонсо заявил, что летом покинет «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о будущем в российском клубе.

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В сезоне-2022/23 парагваец провел 19 матчей в составе «Краснодара» и отметился 1 забитым мячом. Контракт Алонсо с «быками» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.