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Сегодня, 10:48

Алонсо заявил, что летом покинет «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о будущем в российском клубе.

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В сезоне-2022/23 парагваец провел 19 матчей в составе «Краснодара» и отметился 1 забитым мячом. Контракт Алонсо с «быками» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hunior-alonso-ya-pokinu-krasnodar-e-tim-letom/
Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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