Альшин: «Факел» хочет остаться в РПЛ, и считаю, что заслужил это своей игрой»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

«Мы хотим остаться в РПЛ, и считаю, что заслужили это своей игрой. Тем более это заслужили наши болельщики, поддерживающие команду уже столько лет. На том же матче с «Локомотивом» в Москве их, наверное, было больше на трибунах, чем местных. Думаю, этим всё показано — мы должны играть в премьер-лиге. Перед сезоном мало кто подумал бы, что мы можем остаться в РПЛ напрямую без стыков. Тем более у нас немного игроков имело опыт игры на таком уровне. Но сейчас намерены зацепиться за этот матч. И с «Крыльями» будет очень важная игра, которая решит многое», — цитируют «Известия» Альшина.

Матч «Факел» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.