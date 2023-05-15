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15 мая, 13:51

Альшин рассказал об уходе Пятибратова из «Факела»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Дмитрий Пятибратов
Дмитрий Пятибратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин подвел итоги матча с «Пари НН» (1:0), а также рассказал об уходе Дмитрия Пятибратова.

«Очень положительные впечатления от матча. Выиграли важную игру для нас. Уже будем готовиться к следующему матчу. Мы идем от игры к игре. Понятно, что для всех удивительно, что «Факел» победил в трех матчах подряд. Мы стараемся, бьемся в каждой игре. Удача сейчас на нашей стороне. Как отреагировали на уход Пятибратова? Не хочется обсуждать тренеров. Это будет некрасиво. Руководство приняло такое решение. У нас было собрание. Дмитрий Анатольевич нас поблагодарил и мы его. На этом все, нормально разошлись. Как оценю работу Евсеева? Мы привыкаем к его требованиям. Результат есть. Надеюсь, и дальше все так будет складываться», — приводит слова Альшина «РБ Спорт».

«Факел» в 27 турах набрал 27 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-nur-al-shin-normal-no-razoshlis-s-pyatibratovy-m/
Ильнур Альшин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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