Альшин рассказал об уходе Пятибратова из «Факела»

Защитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин подвел итоги матча с «Пари НН» (1:0), а также рассказал об уходе Дмитрия Пятибратова.

«Очень положительные впечатления от матча. Выиграли важную игру для нас. Уже будем готовиться к следующему матчу. Мы идем от игры к игре. Понятно, что для всех удивительно, что «Факел» победил в трех матчах подряд. Мы стараемся, бьемся в каждой игре. Удача сейчас на нашей стороне. Как отреагировали на уход Пятибратова? Не хочется обсуждать тренеров. Это будет некрасиво. Руководство приняло такое решение. У нас было собрание. Дмитрий Анатольевич нас поблагодарил и мы его. На этом все, нормально разошлись. Как оценю работу Евсеева? Мы привыкаем к его требованиям. Результат есть. Надеюсь, и дальше все так будет складываться», — приводит слова Альшина «РБ Спорт».

«Факел» в 27 турах набрал 27 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.