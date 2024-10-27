Алжирский защитник «Факела» Сенхаджи заявил, что улучшает знание русского языка

Алжирский защитник «Факела» Райан Сенхаджи рассказал, что уже полностью адаптировался в России и теперь улучшает знание местного языка.

«В плане адаптации для меня все хорошо складывается, я теперь знаю все в Воронеже. Я уже привык к городу, еде, местам, для меня все прекрасно. Конечно, я еще больше выучил русский язык, знаю больше слов. Я пытаюсь работать еще больше в этом направлении, так как я нахожусь в России, мне нужно улучшать себя», — приводит ТАСС слова футболиста.

Сенхаджи родился во Франции, но также имеет гражданство Алжира. К «Факелу» защитник присоединился в январе 2024 года. Контракт 27-летнего футболиста с российской командой рассчитан до лета 2026-го.