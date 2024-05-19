Рахимов — о своем будущем в «Рубине»: «В ближайшие дни все узнаете»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о своем будущем в казанском клубе.

— Можете четко сказать, что с вашим будущем?

— В ближайшие дни, думаю, все узнаете. Слушайте, в футболе всегда так. Я уже привык к этому. На это не нужно обращать внимание. Есть действующий контракт. Мы хотим двигаться вперед. Надо спросить Ивана Карпова. Я никогда с ним не разговаривал. Это от кого? Мы сделали вложение с клубом, которое сегодня себя оправдало. Мы работаем в этом направлении. Ну говорят, ждите завтра тогда, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

В 29-м туре РПЛ «Рубин» уступил «Спартаку» со счетм 1:3. В турнирной таблице чемпионата России красно белые набрали 49 очков и остаются на пятом месте. «Рубин» (41) идет седьмым.