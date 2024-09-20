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Сегодня, 00:14

Амарал: «Спартак» подписал Жозе, чтобы помочь Угальде и всей команде становиться лучше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, с какой целью московский клуб подписал бразильского форварда Виллиана Жозе.

— Вы говорили, что хотите брать игроков на развитие, чтобы их потом возможно было продавать. Но Жозе 32 года. Не отпугнуло ли это вас?

— Здесь предлагаю посмотреть на картинку целиком. Подписываем Жозе учитывая, что у нас есть Угальде. Опыт, который есть у Жозе может тоже быть полезным для Манфреда. Может, он советует и поэтому Угальде начал забивать. Надо смотреть на всю картину.

— То есть вы купили Жозе, чтобы он помог продать Угальде?

— В том числе чтобы помочь Угальде и всей команде становиться лучше. Естественно, и играть тоже. Надеемся, что играть он будет хорошо.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел за московский «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

 

Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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