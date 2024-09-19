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19 сентября, 23:30

В «Спартаке» объяснили, почему не состоялся трансфер Кордобы из «Краснодара»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал объяснил, почему московский клуб решил отказаться от приобретения форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

— «Спартак» до последнего хотел купить Кордобу и Даку. Вы недовольны нападением?

— По Кордобе мы делали запрос. «Краснодар» назвал свою сумму, игрок — свою. Цифры, которые просил футболист, нас не устроили.

— «Спартак» был готов платить 15 миллионов за Кордобу?

— Мы анализировали не только цифры, но и необходимость.

— Был вариант обмена Соболева на Кордобу?

— Люди об этом говорили, но ничего конкретного не было.

Кордоба выступает за «Спартак» с 2021 года. На счету 31-летнего футболиста 46 голов и 22 результативные передачи в 92 матчах за «быков».

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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