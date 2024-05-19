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Сегодня, 17:03

Амарал: «Не сразу решили, что Слишкович останется в «Спартаке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как принималось решение по будущему Владимира Слишковича в московской команде.

После увольнения испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. 16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера. 45-летний специалист начнет работать с московской командой с сезона-2024/25.

— Не сразу решили, что Слишкович тоже останется в штабе. Но теперь это там. Мы должны уважать Слишковича за его работу и то, что он сделал для клуба. Был ли шанс, что Владимир может стать главным в случае победы в Кубке России? Нет, мы заранее проговаривали эти моменты.

После 29 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Томаш Амарал
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