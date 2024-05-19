Амарал: «Не сразу решили, что Слишкович останется в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как принималось решение по будущему Владимира Слишковича в московской команде.

После увольнения испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. 16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера. 45-летний специалист начнет работать с московской командой с сезона-2024/25.

— Не сразу решили, что Слишкович тоже останется в штабе. Но теперь это там. Мы должны уважать Слишковича за его работу и то, что он сделал для клуба. Был ли шанс, что Владимир может стать главным в случае победы в Кубке России? Нет, мы заранее проговаривали эти моменты.

После 29 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками.