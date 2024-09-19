Амарал объяснил, почему «Спартак» не стал покупать хавбека «Ростова» Глебова

19 сентября, 23:39
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, почему красно-белые не приобрели полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
— Вы не стали его покупать, потому что боялись того, что возрастет конкуренция для Умярова?
— За Глебовым чем больше следишь, тем больше он нравится. Он лидер на поле. Мы делали запрос. Получив стоимость, приняли решение не покупать. Но мы за ним следим, — сказал Амарал.
В нынешнем сезоне Глебов провел 12 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись одним голом. Его контракт с дончанами рассчитан до лета 2028 года.