Амарал объяснил, почему «Спартак» не стал покупать хавбека «Ростова» Глебова

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, почему красно-белые не приобрели полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

— Вы не стали его покупать, потому что боялись того, что возрастет конкуренция для Умярова?

— За Глебовым чем больше следишь, тем больше он нравится. Он лидер на поле. Мы делали запрос. Получив стоимость, приняли решение не покупать. Но мы за ним следим, — сказал Амарал.

В нынешнем сезоне Глебов провел 12 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись одним голом. Его контракт с дончанами рассчитан до лета 2028 года.