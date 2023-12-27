Амарал прилетел в Москву и планирует посетить музей «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в среду, 27 декабря, прилетел в Москву. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.

Бывший старший скаут «Бенфики» в рамках визита в российскую столицу планирует посетить музей московского клуба.

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики» 22 декабря. С сентября 2022 года пост спортивного директора занимал англичанин Пол Эшуорт, который теперь переходит на должность технического директора красно-белых.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).