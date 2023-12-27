Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:48

Амарал прилетел в Москву и планирует посетить музей «Спартака»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в среду, 27 декабря, прилетел в Москву. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.

Бывший старший скаут «Бенфики» в рамках визита в российскую столицу планирует посетить музей московского клуба.

Томаш Амарал. В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики» 22 декабря. С сентября 2022 года пост спортивного директора занимал англичанин Пол Эшуорт, который теперь переходит на должность технического директора красно-белых.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
2
Обсудить
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Трансферы РПЛ: защитник «Спартака» интересен португальскому гранду, «Краснодар» нашел опорника
«Матч Россия — Камерун, по статистике, был почти таким же интенсивным, как финал ЧМ». У нас правда слабый чемпионат?
«Ростов» нашел опорника, Варан покинет «МЮ», Киммих нарасхват в АПЛ
Источник: «Интернасьонал» арендует Ренана у «Зенита» с опцией выкупа
7 российских игроков вошли в список «будущих чемпионов» Международного центра спортивных исследований
Стало известно расписание матчей Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Вендела