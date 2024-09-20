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Сегодня, 00:10

Амарал: «Я очень доволен Станковичем. Это хороший тренер с сильным характером»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

— Вы довольны работой Станковича? Можете ли назвать Станковича и Барко двумя самыми успешным моментами межсезонья?

— Конечно, я очень доволен Станковичем. Это хороший тренер с сильным характером.

— Какой результат вас устроит в конце сезона?

— Только первое место. Когда мы праздновали десятилетие стадиона. Именно ради таких моментов мы и живем. Надеюсь мы сможем повторить такой праздник.

Станкович возглавил «Спартак» в июне этого года. После 8 туров РПЛ московская команда с 15 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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