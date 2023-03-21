Амельченко заявил, что был впечатлен игрой ЦСКА против «Зенита»

Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер вратарей мозырской «Славии» Антон Амельченко подвел итоги трех туров, сыгранных в чемпионате России после зимнего перерыва.

«Был впечатлен игрой ЦСКА против «Зенита». Агрессия, давление, подборы — и как следствие, много хороших подходов и моментов. Считаю заслуженной эту победу «армейцев». По поводу «Зенита» особо ничего сказать не могу, но думаю, что весенний футбол — больше с позиции силы. Кто быстрее адаптируется к не самым хорошим полям, тот и будет успешен. В «Зените» много легионеров, и на таком газоне им сложнее, судя по всему, хотя, опять-таки, это отговорки, все находятся в равных условиях. «Локомотиву» некуда отступать, тем более учитывая, что они качественно усилились. Дзюба в каждом матче приносит пользу команде. Впечатляет «Оренбург». Тот же «Спартак» вроде играет в хороший футбол, но дивидендов в виде очков у него мало. Ну и ещу я рад за «Ростов», — приводит слова Амельченко «Евро-Футбол.Ру».

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идущий на втором месте.