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Сегодня, 13:16

Амелин назначен главным судьей матча РПЛ «Зенит» — «Динамо», Левников — на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Назначены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России
Сергей Разин
корреспондент
Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны судейские бригады на матчи 3-го тура РПЛ.

4 августа (пятница)

«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

5 августа (суббота)

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Игорь Синер.

«Оренбург» — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.

6 августа (воскресенье)

«Балтика» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Сергей Французов.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Анатолий Цветнов.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2023/24 //
Календарь всех матчей РПЛ сезона-2023/24

ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Амелин
Кирилл Левников
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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