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Стали известны судейские бригады на матчи 3-го тура РПЛ.
4 августа (пятница)
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.
5 августа (суббота)
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Александр Гончар.
«Рубин» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Игорь Синер.
«Оренбург» — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.
6 августа (воскресенье)
«Балтика» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Сергей Французов.
«Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Анатолий Цветнов.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2023/24 //
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