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Сегодня, 11:35

Американский футболист «Нефтчи» назвал Дзюбу легендой «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с «СЭ» высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— Что думаете о карьере Дзюбы?

— Он легенда «Зенита»! Если он стал легендой, значит, у него была великая карьера.

— Как вам участие Дзюбы в юмористических шоу?

— Если он хорошо себя показывает на поле и хорошо чувствует себя в шоу, то почему бы и нет? Пусть будет так, — сказал Сайеф «СЭ».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы. Он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В январе этого года 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом».

Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нефтчи
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