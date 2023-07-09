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Сегодня, 11:25

Американский футболист «Нефтчи» считает, что «Зенит» способен дойти до 1/4 Лиги чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с «СЭ» оценил уровень чемпионата России.

— Знаете что-то о РПЛ?

— Знаю очень много российских команд. РПЛ — по уровню отличный чемпионат.

— Как можете оценить уровень «Зенита»?

— Очень хороший уровень, очень хорошая команда.

— Могут ли они играть в Лиге чемпионов, достичь 1/4 финала Лиги чемпионов?

— Они точно могут играть в Лиге чемпионов. В «Зените» есть хорошие игроки. Зависит от того, как они сыграны. Конечно, они способны дойти до 1/4 Лиги чемпионов, — сказал Сайеф «СЭ».

В Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля проходит Кубок PARI Премьер, в котором участвуют «Зенит», «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

После двух матчей сербская команда с 6 очками лидирует в группе. «Зенит» с 3 баллами занимает вторую строчку.

Футбол
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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