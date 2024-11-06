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Сегодня, 13:20

«Амкал» сыграет с одним из клубов РПЛ во время паузы на игры сборных

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Основатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Динамо» сыграет матч с победителем Медиалиги.

Финал Кубка МФЛ «Амкал» — 2DROTS состоится 9 ноября в Санкт-Петербурге.

«Помимо «Динамо» и «Пари НН», есть еще несколько клубов, с которыми мы общаемся. Какой-то конкретики пока нет, она должна появиться на этой неделе. С кем ближе всего к тому, чтобы договориться? Да со всеми на одной стадии переговоров сейчас. У всех условия примерно одинаковые. Мы просто сейчас обсуждаем, как логистически все сделать. Примерная дата матча —следующие выходные, во время паузы на игры сборных», — сказал Попков «СЭ».

Впервые медийные футбольные клубы приняли участие в Кубке России в сезоне-2022/23. Тогда до турнира под эгидой РФС были допущены «Амкал» и 2DROTS. Через год в Кубке страны от МФЛ сыграли «Родина Медиа» и 2DROTS. Отметим, что представителям Медиалиги удавалось пройти несколько стадий Кубка.

(Дарик Агаларов)

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