Ананидзе считает, что рано сравнивать нынешний «Спартак» с командой Романцева

Сегодня, 09:00
Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в интервью «СЭ» заявил, что пока что рано сравнивать игру красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля с командой Олега Романцева.
Ранее ряд специалистов и болельщиков проводили параллели между футболом, который демонстрирует нынешний состав «Спартака», и той игрой, что в 90-х — начале 2000-х годов показывала команда под руководством Романцева и Георгия Ярцева.
— Думаю, это преждевременно. Хотя играют хорошо, не так сильно отстают по очкам от «Зенита». Футбол красивый, но все-таки не романцевский, — сказал Ананидзе.
«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
Под руководством Романцева и Ярцева «Спартак» выиграл девять чемпионских титулов за десять лет, в том числе шесть подряд с 1996-го по 2001-й, демонстрируя при этом комбинационный атакующий футбол.