Спортивный директор «Химок» о Вере: «Высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов в комментарии для «СЭ» оценил полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру, который в ближайшее время должен стать футболистом подмосковного клуба. Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что полузащитник прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к команде.

«Он высококлассный футболист, уже доказавший свой уровень в РПЛ. С нашей стороны не было никаких сомнений. Для него это новый вызов и, возможно, более комфортные условия для развития», — сказал Мамедов «СЭ».

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.

В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» занял 12-е место в чемпионате России.