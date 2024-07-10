Спортивный директор «Химок» об Артиге: «Игроки верят в его идеи»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» о работе нового главного тренера подмосковной команды Франка Артиги.

«Команде надо время, чтобы перестоиться в плане тактики, но мы уверены в выборе главного тренера. Надо немного времени. Наш состав боеспособен. Игроки верят в его идеи. А это самое главное», — сказал Мамедов «СЭ».

47-летний специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Ранее Артига тренировал «Родину». Под его руководством московская команда финишировала на пятом месте в сезоне-2023/24. До этого испанец также работал в системе «Барселоны» и сборной ОАЭ до 20 лет.