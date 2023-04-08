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Потапова: «Мне было 12 лет, когда увидела первый матч «Спартака». Любимый игрок? Промес»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему стала болельщицей «Спартака».

— Мне было лет 12, когда увидела первый матч «Спартака». Мой тренер — ярый фанат красно-белых, так и получилось, что влюбилась. Мой любимый игрок? Наверное, Квинси Промес.

— Были последствия после истории, когда вы вышли в футболке «Спартака» на свой матч?

— Меня предупредили, но ничего по факту не сделали. Получила большую поддержку от людей. Безумно благодарна за это.

— Не планируешь еще выходить на матч в футболке «Спартака»?

— Пожалуй, нет, но на тренировку обязательно выйду.

Ига Свентек и&nbsp;Анастасия Потапова. Свентек пожаловалась на Потапову, вышедшую на матч в джерси «Спартака». WTA официально запретит игрокам надевать футболки российских клубов?
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
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Теннис
ФК Спартак (Москва)
Анастасия Потапова
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