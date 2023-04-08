Потапова: «Мне было 12 лет, когда увидела первый матч «Спартака». Любимый игрок? Промес»

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему стала болельщицей «Спартака».

— Мне было лет 12, когда увидела первый матч «Спартака». Мой тренер — ярый фанат красно-белых, так и получилось, что влюбилась. Мой любимый игрок? Наверное, Квинси Промес.

— Были последствия после истории, когда вы вышли в футболке «Спартака» на свой матч?

— Меня предупредили, но ничего по факту не сделали. Получила большую поддержку от людей. Безумно благодарна за это.

— Не планируешь еще выходить на матч в футболке «Спартака»?

— Пожалуй, нет, но на тренировку обязательно выйду.