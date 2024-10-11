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Сегодня, 04:18

Байдачный: «Всегда хочется надеяться на лучшее, чтобы в истории современной России «Динамо» хоть раз стало чемпионом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Байдачный считает, что проблема бело-голубых в менталитете.

«Как вам сказать... «Динамо» не чужой мне клуб. Никогда не хотелось плохо о нем говорить (смеется). Всегда хочется надеяться на лучшее, чтобы в истории современной России бело-голубые хоть раз стали чемпионами. Такой титулованный клуб в СССР, а в России ничего не выигрывает... Все время близко, близко, а итогового успеха нет. Как будто действительно какое-то проклятие над нашим клубом висит. Эх...

Раньше, в советские времена, перед игроками «Динамо» всегда стояла только одна задача: стать чемпионами! Исходя из этого выстраивалась и физическая, и тактическая подготовка команды. И психологически мы были настроены на чемпионство. А второе или третье места расценивались как неудача. Понимаете? А потом динамовцы в российские времена уже привыкли к тому, что они могут довольствоваться серебром или даже бронзой. Этот психологический барьер мешает. Дело скорее даже не в Личке, а в психологии, в менталитете. Любого тренера оценивают по результату. Личке дали время, у него были условия, чтобы добиться хорошего результата», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Байдачного.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Анатолий Байдачный

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