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Сегодня, 18:43

Байдачный: «Абаскалю нужно время для адаптации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмат» и «Ростова» Анатолий Байдачный оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если тренера приглашают в команду, значит, наверно, рассчитывают на его успехи и на все остальное. Иначе зачем? Другое дело, что тренерам тоже нужно время для адаптации, как и футболистам. Терпение — одна из главных составляющих работы руководства клуба. В 90-х годах «Спартак» состав превосходил все остальные команды и без особых затруднений выигрывал чемпионаты. Сейчас такого нету. Есть ряд команд, претендующих на высокие места. Амбиции у «Спартака»» остались, но нужно время для их подтверждения", — приводит слова Байдачного «Евро-Футбол.Ру».

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
ФК Спартак (Москва)
Анатолий Байдачный
Гильермо Абаскаль
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