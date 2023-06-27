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Сегодня, 13:07

Байдачный — о чешских тренерах в РПЛ: «Они приехали в Россию за деньгами и желают зла нашей стране»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о назначениях Марцела Лички в «Динамо» и Иржи Ярошике в «Оренбург».

«Что я думаю о назначениях Лички и Ярошике? Какие еще чехи? Зачем их приглашают? Они какие-то суперспециалисты? Они приехали в Россию за деньгами и желают зла нашей стране. Надо назначать российских тренеров», — приводит слова Байдачного Legalbet.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

Источник: Legalbet
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
Анатолий Байдачный
Марцел Личка
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