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Сегодня, 17:45

Бышовец: «В «Локомотиве» комфортная ситуация для Галактионова»

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Известный отечественный специалист Михаил Галактионов прокомментировал работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«В «Локомотиве» комфортная ситуация для Галактионова, который ранее работал с молодежной сборной России. Игра команды ориентирована на определенные возможности игроков, которые предполагают скорости и активные действия в атаке. Поэтому, ориентир на молодых футболистов и воспитанников логичен. И это приносит результат», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 11 туров железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ с 27 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов

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