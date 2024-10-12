Бышовец: «В «Локомотиве» комфортная ситуация для Галактионова»

Известный отечественный специалист Михаил Галактионов прокомментировал работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«В «Локомотиве» комфортная ситуация для Галактионова, который ранее работал с молодежной сборной России. Игра команды ориентирована на определенные возможности игроков, которые предполагают скорости и активные действия в атаке. Поэтому, ориентир на молодых футболистов и воспитанников логичен. И это приносит результат», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 11 туров железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ с 27 очками.