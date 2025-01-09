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Бышовец: «Старания у Соболева достаточно, но по стилю здесь к основному составу ближе Глушенков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Соболеву сложно найти взаимопонимание с партнерами. Надо учитывать стиль игры. В «Зените» все построено на преодолении насыщенной обороны, взаимодействии, понимании игроков на достаточно тонком уровне и принятии неожиданных решений. Конкуренция в клубе достаточно высокая. Объективно очень сложно перестроиться, здесь и новый коллектив, и новые требования, и новый тренер. Старания у Соболева достаточно, но по стилю здесь к основному составу ближе Глушенков: разнообразие игры, взаимодействие с партнерами, реализация голевых моментов у Максима на более высоком уровне. Поэтому это объективно», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бышовца.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом прошлого года. 27-летний россиянин сыгрл 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Соболев
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Зенит
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