Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:57

Бышовец: «Соболеву нужно найти взаимопонимание с бразильцами в «Зените»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Зенит» в итоге решил задачу, набрал важные три очка. Например, против «Химок» ему этого сделать не удалось. «Факел» организованно оборонялся, было сложно преодолевать такие построения гостей. Подопечные Пятибратова просто создавали численное превосходство на определенных участках поля, не позволяя хозяевам эффективно атаковать. Тренерский штаб «Зенита» поступил правильно, выпустив на замену, в частности, Клаудиньо. Бразилец умеет играть нестандартно, обладает хорошей проникающей передачей. Хорошо видит поле. В итоге он поучаствовал во втором голе.

Соболев не попал в ритм игры «Зенита». Пока у него еще не налажено взаимопонимание с партнерами. Это проблема. Против таких команд, как «Факел», надо играть все-таки по-другому. Когда ты в атаке ограничен в пространстве и времени, нужно действовать нестандартно. Если в обороне в таких матчах мы требуем играть правильно, то в атаке, наоборот, нужно действовать неправильно (улыбается). Нестандартно. Нужно подождать. Он пропустил многовато из-за ситуации в «Спартаке». Надо восстановить и физику, и игровые качества. И, конечно, нужно найти взаимопонимание с бразильцами. Это вопрос времени. Все зависит от него. Сможет ли он отвечать требованиям тренерского штаба и соответствовать уровню партнеров? Скоро узнаем», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бышовца.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Соболев
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Российский актер Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
ВСУ потеряли более 16 тыс. военных и 126 танков в ходе боев в Курской области
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Сегодня
Вчера
Неделя