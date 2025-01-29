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Сегодня, 06:18

Бышовец: «Не думаю, что потеря Караваева скажется на надежности обороны «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал травму защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева.

«Можно только сожалеть, потому что это очень сложная травма и восстановление. Но у «Зенита» каждая позиция дублируется. Есть еще Горшков. К тому же команда может играть по разной схеме — в два центральных защитника или в три. Не думаю, что потеря Караваева скажется на надежности обороны.

Хотя Караваев — это универсальный футболист, он был полезен и надежен в обороне, помогал в развитии атаки. Тренеры будут думать, как сейчас усилить эту позицию, исходя из здоровья игроков. Думаю, у них есть на примете игроки, которые усилят позицию правого защитника.

Помимо Караваева травмирован и Волков. Это вопросы к тренерам по физической подготовке, если это произошло не при грубых стыках. Нагрузка на футболистов сейчас большая, учитывая Кубок и чемпионат. Это сказывается», — цитирует Legalbet Бышовца.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Вячеслав Караваев
Футбол
ФК Зенит
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