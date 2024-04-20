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Сегодня, 00:13

Бышовец: «Проблемой для Ивича был подготовительный период»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец объяснил, почему «Краснодар» уволили Владимира Ивича.

«У «Краснодара» есть очень хорошие возможности и шансы, чтобы сохранить инерцию первого круга. Но, к сожалению, проблемой для Ивича был подготовительный период. Он очень сложен для тренера, не имеющего практики. Вся подготовка форсировалась с тем, чтобы выйти в оптимальном состоянии, но, к сожалению, этого не получилось, команда стала терять очки. Думаю, этот фактор повлиял на последующие шаги в отношении Ивича», — цитирует «Газета.Ru» Бышовца.

«Краснодар» в марте объявил об увольнении Владимира Ивича. Вместо него команду снова возглавил Мурад Мусаев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/19/22828016.shtml
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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