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Сегодня, 19:39

Анатолий Бышовец: «На сегодня лучший тренер в РПЛ — Мусаев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего тренера сентября в РПЛ.

По мнению болельщиков и экспертов РПЛ лучшим тренером месяца стал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Надо исходить из результатов команды. Справедливо назвать лучшим тренером в этом месяце Мурада Мусаева. Многие не верили, что «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту», а это случилось. Поэтому на сегодня лучший тренер в РПЛ — это Мусаев», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 11 туров «Краснодар» с 24 очками занимает первое место в РПЛ. В следующем матче «быки» сыграют на выезде со «Спартаком».

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
ФК Краснодар
Мурад Мусаев

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