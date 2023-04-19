Бышовец: «Уходить из «Краснодара» в другой российский клуб Сперцяну смысла нет»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в этом сезоне.

«Моим любимым футболистом в «Краснодаре» является Кривцов, но и Сперцян играет на очень высоком уровне. Это типичный атакующий полузащитник. Он хорошо взаимодействует с партнерами, креативен и результативен, имеет высокий потенциал. Уходить из «Краснодара» ему стоит только в том случае, если в новом клубе он точно будет играть. Сейчас и среда, и атмосфера, и партнеры способствуют его росту.

Переходить в другой российский клуб, на мой взгляд, смысла вообще нет. Куда ему идти, в «Зенит»? Там конкуренция настолько велика, что можно повторить печальный опыт других талантов, которые так и не заиграли", — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что 22-летним полузащитником интересуется ряд зарубежных клубов, включая «Фиорентину». В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.