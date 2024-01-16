Бышовец: «Если уйдет Абаскаль, ничего удивительного не произойдет»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после изменений в спортивной вертикали клуба.

«Изменения в «Спартаке» меня не удивили. Команда всегда находится в движении, что, может, и мешает объединению коллектива. Если уйдет Абаскаль, ничего удивительного не произойдет. Это постоянный процесс смены тренеров, что вполне логично. Приходят новые люди, которые хотят прийти к единству развития клуба. Хотя прерогатива всегда должна оставаться за главным тренером. Видно, что Абаскаль все еще находится в поиске, что и сказалось на результате. Стабильности не было, это может повлиять на итог всего сезона. Приход нового тренера всегда большая проблема. Если уйдет Абаскаль, будет сложно начинать с нуля. Думаю, это возможно в конце сезона. Это будет рациональнее», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

В декабре 2023 года красно-белые объявили о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора. В январе 2024-го Жоаким Пинту занял пост руководителя селекционного департамента московского клуба.