Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Бышовец: «Если уйдет Абаскаль, ничего удивительного не произойдет»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после изменений в спортивной вертикали клуба.

«Изменения в «Спартаке» меня не удивили. Команда всегда находится в движении, что, может, и мешает объединению коллектива. Если уйдет Абаскаль, ничего удивительного не произойдет. Это постоянный процесс смены тренеров, что вполне логично. Приходят новые люди, которые хотят прийти к единству развития клуба. Хотя прерогатива всегда должна оставаться за главным тренером. Видно, что Абаскаль все еще находится в поиске, что и сказалось на результате. Стабильности не было, это может повлиять на итог всего сезона. Приход нового тренера всегда большая проблема. Если уйдет Абаскаль, будет сложно начинать с нуля. Думаю, это возможно в конце сезона. Это будет рациональнее», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

В декабре 2023 года красно-белые объявили о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора. В январе 2024-го Жоаким Пинту занял пост руководителя селекционного департамента московского клуба.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
Обсудить
Читайте также
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Фассон отсутствует на утренней тренировке «Локомотива». Он улетел в олимпийскую сборную Бразилии

На первый сбор «Спартака» в ОАЭ поедут около 30 футболистов