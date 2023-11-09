Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

Бышовец: «В матче «Зенит» — «Краснодар» нас ждет зрелище!»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Петербуржцы уже пережили некий спад после ухода Малкома, но все равно можно говорить о преимуществе южан, хоть на команде и сказывается усталость. «Краснодар» и «Зенит» — две равные по силам команды. Последний матч краснодарцы провели на очень хорошем уровне, состав сбалансирован, есть концепция развития клуба. Команда играет в атакующий футбол, который оставляет хорошие шансы на победу в чемпионате, но психологически играть с питерцами очень сложно, — приводит слова Бышовца «РБ Спорт». — Игра с двумя центральными нападающими сделала «Зенит» более разнообразным. Ничья не устроит хозяев, но и молодые футболисты «Краснодара» стали мудрее и их уровень достаточно высокий. Нас ждет зрелище в этом матче!».

После 14 туров краснодарцы с 31 очком лидируют в чемпионате России-2023/24, опережая клуб из Санкт-Петербурга на 2 очка.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Теннисист Медведев возглавил рейтинг личных брендов Forbes
Когда закончится кризис СКА? Могут ли уволить Ротенберга?
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец назвал дуэт Кассьерры и Сергеева лучшим в РПЛ

Семин — о матче «Зенит» — «Краснодар»: «У этой игры будет правильный нерв»