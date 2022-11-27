Анатолий Бышовец: «Динамо» в этом году может занять второе место в чемпионате и побороться за Кубок России"

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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах московского клуба в РПЛ и Кубке России.
«Выход «Динамо» и «Ростова» с первых мест — это объективная оценка качества команд. Если говорить о «Ростове», то он вообще закончил первую часть РПЛ в тройке призеров. «Динамо» очень близко к тому, чтобы составить конкуренцию «Ростову», «Спартаку» и остальным командам, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. «Бело-голубым» немного не хватает стабильности, но все может снова прийти.
«Динамо» в этом году может занять второе место в чемпионате и побороться за Кубок России. Многое будет зависеть от того насколько клуб сможет усилить оборону команды и начать реализовывать свои моменты", — цитирует Бышовца Metaratings.ru.
«Динамо», заняв первое место в турнирной таблице группы С (10 очков), вышло в плей-офф пути РПЛ. В чемпионате России московская команда идет на четвертой позиции, имея в активе 29 очков.
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