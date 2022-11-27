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Сегодня, 16:42

Анатолий Бышовец: «Динамо» в этом году может занять второе место в чемпионате и побороться за Кубок России"

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах московского клуба в РПЛ и Кубке России.

«Выход «Динамо» и «Ростова» с первых мест — это объективная оценка качества команд. Если говорить о «Ростове», то он вообще закончил первую часть РПЛ в тройке призеров. «Динамо» очень близко к тому, чтобы составить конкуренцию «Ростову», «Спартаку» и остальным командам, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. «Бело-голубым» немного не хватает стабильности, но все может снова прийти.

«Динамо» в этом году может занять второе место в чемпионате и побороться за Кубок России. Многое будет зависеть от того насколько клуб сможет усилить оборону команды и начать реализовывать свои моменты", — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

«Динамо», заняв первое место в турнирной таблице группы С (10 очков), вышло в плей-офф пути РПЛ. В чемпионате России московская команда идет на четвертой позиции, имея в активе 29 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Кубок России
РПЛ
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