Бышовец: «Бальде находится в отличной форме. В нападении у Соболева появился серьезный конкурент»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении «Спартака» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Выступление «Спартака» оставило хорошее впечатление и по качеству игры, и по достигнутому результату. Победа москвичей на турнире получилась заслуженной, их класс сказался. Мне очень понравился сенегальский нападающий Бальде: видно, что он находится в отличной форме. В нападении у Соболева появился серьезный конкурент, и команде это пойдет только на пользу. А вот говорить о том, что «Спартак» меняет стиль игры, и теперь будет делать ставку на контратаки, я бы не стал. Да, оба гола в ворота «Сочи» москвичи забили после быстрых выпадов, но это стало следствием грубых ошибок в обороне соперника», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.

«Спартак» одержал победу над «Ростовом», «Краснодаром», «Сочи» и досрочно стал победителем турнира. Зимний Кубок РПЛ проходил в ОАЭ, где команды проводят зимние сборы.