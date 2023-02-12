0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:07

Бышовец: «Бальде находится в отличной форме. В нападении у Соболева появился серьезный конкурент»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении «Спартака» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Выступление «Спартака» оставило хорошее впечатление и по качеству игры, и по достигнутому результату. Победа москвичей на турнире получилась заслуженной, их класс сказался. Мне очень понравился сенегальский нападающий Бальде: видно, что он находится в отличной форме. В нападении у Соболева появился серьезный конкурент, и команде это пойдет только на пользу. А вот говорить о том, что «Спартак» меняет стиль игры, и теперь будет делать ставку на контратаки, я бы не стал. Да, оба гола в ворота «Сочи» москвичи забили после быстрых выпадов, но это стало следствием грубых ошибок в обороне соперника», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.

«Спартак» одержал победу над «Ростовом», «Краснодаром», «Сочи» и досрочно стал победителем турнира. Зимний Кубок РПЛ проходил в ОАЭ, где команды проводят зимние сборы.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-balde-okazhet-sereznuyu-konkurentsiyu-sobolevu-v-napadenii-spartaka
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гацкан заявил, что готов войти в тренерский штаб Карпина в «Ростове»
Гаврилов: «Промес не лидер «Спартака». Он играет больше на себя, сам любуется своей игрой»
Леандро Фернандес назвал Вагнера Лав лучшим бразильцем в истории РПЛ
Леандро Фернандес: «За год у меня не было никаких проблем с Черчесовым»
Гацкан считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ осталась
Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гацкан заявил, что готов войти в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

Малуда назвал Жиркова легендой российского футбола