Бышовец: «Решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным, не думаю, что нас там кто-то ждет»

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Бывший тренер олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящей встречи представителей РФС и УЕФА, которая запланирована на 24 января.
— Решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным. Не думаю, что нас там кто-то ждет. Практически никто из наших игроков не играет в Азии. Второе — мы сегодня перейдем, ситуация на Украине изменится, и что потом? Обратно переходить в Европу?
— Но ведь не факт, что нас потом пустят обратно?
— Ну нет, почему. Все ведь связано не с отношениями РФС и УЕФА, а с политической ситуацией, непосредственно происходящей на Украине.
— Не воспримут ли УЕФА как оскорбление то, что мы ушли, потом пришли?
— Да не нужно никуда уходить, чтобы не было никаких прецедентов. Даже в моральном плане, мы же не дети, — сказал Бышовец Metaratings.ru.
По информации «СЭ», 24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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