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Бышовец: «Решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным, не думаю, что нас там кто-то ждет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящей встречи представителей РФС и УЕФА, которая запланирована на 24 января.

— Решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным. Не думаю, что нас там кто-то ждет. Практически никто из наших игроков не играет в Азии. Второе — мы сегодня перейдем, ситуация на Украине изменится, и что потом? Обратно переходить в Европу?

— Но ведь не факт, что нас потом пустят обратно?

— Ну нет, почему. Все ведь связано не с отношениями РФС и УЕФА, а с политической ситуацией, непосредственно происходящей на Украине.

— Не воспримут ли УЕФА как оскорбление то, что мы ушли, потом пришли?

— Да не нужно никуда уходить, чтобы не было никаких прецедентов. Даже в моральном плане, мы же не дети, — сказал Бышовец Metaratings.ru.

По информации «СЭ», 24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-reshenie-perekhodit-v-aziyu-kazhetsya-mne-skoropostizhnym-ne-dumayu-chto-nas-tam-kto-to-zhdyot-221656/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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1.67

Х2

20%

1.98
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П2

16%

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ТБ 2.5

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24%

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ИТБ1 (1.5)

17%

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Анатолий Бышовец
РФС
УЕФА
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