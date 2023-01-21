Бышовец: «Решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным, не думаю, что нас там кто-то ждет»

Бывший тренер олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящей встречи представителей РФС и УЕФА, которая запланирована на 24 января.

— Решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным. Не думаю, что нас там кто-то ждет. Практически никто из наших игроков не играет в Азии. Второе — мы сегодня перейдем, ситуация на Украине изменится, и что потом? Обратно переходить в Европу?

— Но ведь не факт, что нас потом пустят обратно?

— Ну нет, почему. Все ведь связано не с отношениями РФС и УЕФА, а с политической ситуацией, непосредственно происходящей на Украине.

— Не воспримут ли УЕФА как оскорбление то, что мы ушли, потом пришли?

— Да не нужно никуда уходить, чтобы не было никаких прецедентов. Даже в моральном плане, мы же не дети, — сказал Бышовец Metaratings.ru.

По информации «СЭ», 24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.