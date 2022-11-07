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Сегодня, 17:25

Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец похвалил вратарей «Зенита» Михаила Кержакова и Даниила Одоевского за публичную поддержку защитника Дмитрия Чистякова.

«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем уверен, что произошедшее никак не повлияет на микроклимат в коллективе. Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку ситуации должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остается за ним», — заявил Бышовец RT.

Ранее со словами поддержки в адрес одноклубника выступили голкиперы Даниил Одоевский и Михаил Кержаков.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1071048-byshovec-kerzhakov-odoevskiy-chistyakov
Анатолий Бышовец
Дмитрий Чистяков
Михаил Кержаков
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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