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Сегодня, 22:03

Анатолий Бышовец: «Постоянно травмированный Дивеев может повторить судьбу Дзагоева»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал травму защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Еще свеж в памяти пример другого футболиста ЦСКА — Алана Дзагоева. Этот очень талантливый игрок так и не смог полностью реализовать свой потенциал из-за постоянных травм. Очень бы не хотелось, чтобы Дивеев повторил его судьбу. Такое случается, когда травмы не вылечиваются, а залечиваются. Это может быть вина медицинского персонала или самих футболистов. Бывает, они так торопятся выйти на поле, что не дожидаются полного выздоровления. Тогда это приводит к рецидиву травмы, которая потом и вовсе может стать хронической», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Дивеев получил повреждение во время февральского сбора команды в Турции. Большую часть осенней части сезона 23-летний футболист пропустил из-за травмы ноги.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-postoyanno-travmirovannyiy-diveev-mozhet-povtorit-sudbu-dzagoeva
Анатолий Бышовец
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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