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Сегодня, 20:57

Бышовец: «Переход Салтыкова в «Локомотив» преждевременен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил игру вингера «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в первой части сезона, а также прокомментировал его возможный переход в московский клуб.

«Салтыков — второй Пиняев. Мне нравится, как он себя проявляет, перспективный футболист. Важно, чтобы у него была игровая практика в «Локомотиве». Конкуренция в команде достаточно высокая. Ему не помешало бы остаться в Самаре. Никите необходим опыт. Переход в «Локомотив» преждевременен», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Салтыков провел 21 матч за «Крылья Советов», забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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