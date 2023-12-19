Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:29

Бышовец: «У «Краснодара» есть качество игры и результат, который вызывает удивление и уважение»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ в первой половине сезона.

«Приятно удивил меня «Краснодар», который возглавил турнирную таблицу и стал чемпионом первой половины сезона. У них есть качество игры и результат, который с одной стороны вызывает удивление и с другой — уважение. У клуба отличается концепция, где ставка делается на своих воспитанников. Можно также выделить игроков команды, которые стали кандидатами в сборную России», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
ФК Краснодар
1
Обсудить
Читайте также
Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мансилья объяснил, почему хочет получить гражданство РФ

Источник: Ерохин и Чистяков перейдут из «Зенита» в «Сочи»