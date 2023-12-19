Бышовец: «У «Краснодара» есть качество игры и результат, который вызывает удивление и уважение»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ в первой половине сезона.

«Приятно удивил меня «Краснодар», который возглавил турнирную таблицу и стал чемпионом первой половины сезона. У них есть качество игры и результат, который с одной стороны вызывает удивление и с другой — уважение. У клуба отличается концепция, где ставка делается на своих воспитанников. Можно также выделить игроков команды, которые стали кандидатами в сборную России», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка.