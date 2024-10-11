Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Бышовец: «Говорю как пенсионер, который получает 25 тысяч рублей, мы заслуживаем повышения пенсий»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита», «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о повышении пенсий в России.

«В целом положительно отношусь к инициативам повысить пенсию, но, думаю, забота, которая проявляется — в недостаточной степени удовлетворяет пенсионеров. Пенсии не соответствует тем ценам, которые мы наблюдаем. Я об этом говорю и знаю, потому что часто на встречах с болельщиками и в целом с людьми сталкиваюсь с этим.

Сейчас время сложное, но не для всех. Думаю, есть возможности увеличить пенсии и зарплаты, особенно на фоне тех людей, которые не испытывают проблем. Хотим мы этого или нет, но у нас капиталистическое государство. Мы больше заслуживаем этого. Это я говорю как пенсионер, который получает 25 тысяч пенсии. Меня эта сумма не устраивает. Тем более пенсии за победу на Олимпиаде-88 игроки получают 100 тысяч рублей. Хорошо, что я как игрок и как тренер, который играл и работал во многих странах, не испытываю тех проблем, которые испытывают обычные пенсионеры и люди в возрасте, да и те, кто получают зарплаты», — приводит слова Бышовца Sport24.

Ранее стало известно, социальные пенсии вырастут с 1 апреля 2025 года на 9,5 процента, в 2026 году повышение составит 10,3 процента.

Источник: Sport24
Анатолий Бышовец

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя