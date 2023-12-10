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Сегодня, 17:09

Бышовец — о матче «Факел» — «Динамо»: «Пропущенный пенальти — результат качества поля»

Бышовец оценил состояние поля в матче между «Факелом» и «Динамо»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для «СЭ» высказался о состоянии поля в матче 18-го тура РПЛ между «Факелом» и бело-голубыми (1:1).

«То, с чем столкнулись игроки и болельщики в 18 туре, — проблемы системы «осень-весна». Перейдя на новую систему, мы сталкиваемся с этим постоянно. Это влияет на качество игры. Пропущенный Шуниным пенальти — результат качества поля. Не его ошибка. Мне думается, что назрело время принимать решение. Могу поддержать слова Карпина после матча с ЦСКА. Он прав по сути, не по форме. Но чего не скажешь, когда сталкиваешься с погодными явлениями? Я поддерживаю переход на старый формат. У нас нет цельного соревновательного периода. При системе весна-осень мы имели преимущество перед началом матчей еврокубков. У новой системы были свои плюсы. Мы это приняли. А воз и ныне там», — сказал Бышовец «СЭ».

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012.

Анатолий Бышовец
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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