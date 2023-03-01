0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Бышовец: «Зимой Промес проделал большую работу и набрал хорошую форму»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес находится в хорошей форме, хотя и готовился к сезону отдельно от партнеров.

«Видно, что Промес успел набрать хорошую форму. В обоих матчах с «Локомотивом» он сумел усилить игру «Спартака» и повлиял на результат. Когда Квинси находился на поле, проблем с движением и функциональной подготовкой у него не наблюдалось. Голландец по-прежнему принимает неожиданные решения для соперника и умело использует свой дриблинг. Очевидно, что в зимней паузе он проделал большую работу, хоть и тренировался отдельно от команды», — приводит слова Бышовеца Betonmobile.ru.

В обоих матчах 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» Квинси Промес вышел на замену. Голландский футболист пропустил сборы «Спартака» перед весенней частью сезона и готовился по индивидуальной программе.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Корниленко: «Пусть Писарский празднует голы, если ему нравится, — лишь бы было побольше поводов праздновать»
Быстров о Промесе: «Когда уверенно чувствуешь себя, можешь 2 недели ничего не делать, играть в Counter Strike и быть лучшим»
Быстров: «Не можете оценить состояние газона, сидите в офисе, чай пейте. У «Волги» великолепная поляна»
Быстров — о брошенном в Вендела банане: «Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации»
Быстров считает, что Иванов идеально отсудил в матче «Спартак» — «Локомотив»
Тарасов о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Он сразу активно влился, сто процентов поможет клубу в этом сезоне»
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Деменко — о критике Дзюбы в адрес «Зенита»: «Это все-таки эмоции в какой-то степени»
Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что клуб готов к использованию системы Fan ID
Дивеев: «Ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я мечтаю об этом»
Радченко — о слова Дзюбы про «Зенит»: «Он большой шутник. Серьезно к его выражениям не стоит относиться»
Дивеев: «Наверное, какой-то интерес из Италии есть. Я очень хочу в Европу»
Технический директор «Краснодара»: «Мы довольны работой Ивича на сборах, все было продуктивно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дивеев: «Наверное, какой-то интерес из Италии есть. Я очень хочу в Европу»

Радченко — о слова Дзюбы про «Зенит»: «Он большой шутник. Серьезно к его выражениям не стоит относиться»