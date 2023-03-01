Бышовец: «Зимой Промес проделал большую работу и набрал хорошую форму»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес находится в хорошей форме, хотя и готовился к сезону отдельно от партнеров.

«Видно, что Промес успел набрать хорошую форму. В обоих матчах с «Локомотивом» он сумел усилить игру «Спартака» и повлиял на результат. Когда Квинси находился на поле, проблем с движением и функциональной подготовкой у него не наблюдалось. Голландец по-прежнему принимает неожиданные решения для соперника и умело использует свой дриблинг. Очевидно, что в зимней паузе он проделал большую работу, хоть и тренировался отдельно от команды», — приводит слова Бышовеца Betonmobile.ru.

В обоих матчах 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» Квинси Промес вышел на замену. Голландский футболист пропустил сборы «Спартака» перед весенней частью сезона и готовился по индивидуальной программе.