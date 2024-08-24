Анатолий Давыдов доволен мероприятием в честь юбилея трех трофеев «Зенита»

Бывший тренер «Зенита», директор «Газпром» — Академии Анатолий Давыдов прокомментировал мероприятие, которое посвящено юбилею сразу трех трофеев «Зенита»: Кубку СССР 1944 года, золоту чемпионата страны-1984 и Кубку России-1999.

— Я первый раз на этой площадке и нахожусь в восторге от того, как здесь все организовано. Я уже пообщался с болельщиками, чуть ли не в футбол с ними сыграл. Говорят: «А вы кто такой?» Я шучу! Мне интересно здесь находиться и все, что я вижу за спиной — это то, ради чего клуб образовывался в свое время. Для побед, для болельщиков нашего города. Я хочу, чтобы город процветал, в том числе через спорт. Большое спасибо нашим болельщикам. И те вещи, которые делают наши руководители — это большое дело, — сказал Давыдов.

24 августа в общественном пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Год легендарных побед».