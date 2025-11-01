Анатолий Давыдов поделился воспоминаниями об экс-тренере «Зенита» Морозове

Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-тренере сине-бело-голубых Юрии Морозове.

«Самое важное: Юрий Морозов — это человек, который взял на себя непростое дело — возврат и развитие питерских футболистов. Молодых, талантливых и интересных. До сих пор не все руководители к этому готовы, не только у нас [в «Зените»]. Хотя, в других командах все-таки доверяют, дают игровую практику. Мы только начинаем в этом плане. Вот он сделал первый шаг. После финала Кубка в 1999-м мне тоже пришлось не подписывать контракты со многими футболистами. Я как раз взял к себе в команду наших молодых ребят», — сказал Давыдов «СЭ».

В субботу, 1 ноября, в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь Юрия Морозова: мероприятие приурочено к 45-летию завоевания «Зенитом» первых в истории клуба медалей чемпионата страны. Морозов, руководил командой с 1977-го по 1981-й, в 1991-м, а также с 2000-го по 2002 год.