Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:25

Мещеряков — о заявлении президента киевского «Локомотива»: «Такие слова — это диагноз»

Анатолий Мещеряков
Анатолий Мещеряков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента киевских железнодорожников Александра Егорова о том, что московский клуб своровал название и традиционные цвета команды.

«Какой клуб, киевский «Локомотив»? Наверное, просто люди в белых халатах его никак не заберут. Такие слова — это диагноз, тут больше нечего обсуждать», — сказал Мещеряков «СЭ».

Наумов — о словах президента киевского «Локомотива»: «Он не в себе. Просто дурака валяет»

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Сегодня
Вчера
Неделя