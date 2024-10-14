Мещеряков — о заявлении президента киевского «Локомотива»: «Такие слова — это диагноз»

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента киевских железнодорожников Александра Егорова о том, что московский клуб своровал название и традиционные цвета команды.

«Какой клуб, киевский «Локомотив»? Наверное, просто люди в белых халатах его никак не заберут. Такие слова — это диагноз, тут больше нечего обсуждать», — сказал Мещеряков «СЭ».

Наумов — о словах президента киевского «Локомотива»: «Он не в себе. Просто дурака валяет»

Денис Сафронов