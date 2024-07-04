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Сегодня, 06:45

Мещеряков: «После ухода из «Локомотива» Антон Миранчук точно не потеряется»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем полузащитника Антона Мирачнука.

«С моей точки зрения, после ухода из «Локомотива» Антон Миранчук точно не потеряется, скорее всего, ему надо делать шаг вперед, получать другие вызовы. Ему только здоровья и удачи. Сможет ли Антон заиграть в Европе? Я не поддерживаю такие рассуждения, потому что знаю очень много игроков, которые в одной команде играли, а в следующей — нет, потом снова играли. Так что все зависит от обстоятельств, клуба, главного тренера и так далее. Нюансов очень много», — цитирует «РБ Спорт» Мещерякова.

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-meshheryakov-miranchuk-tochno-ne-poteryaetsya-emu-nuzhno-delat-shag-vpered/
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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